News More News
ago football Edit

2023 Best/Worst Case Scenario: Atrisco Heritage Jaguars

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps New Mexico high school football schedule breakdown. The NMPreps team weighs in on every schedule and gives the best/worst case scenario for the 2023 season. #nmpreps

2023 Schedule

8/19 - vs Sandia - Favorite/Coin Flip/Underdog

8/24 - vs Rio Grande - Favorite/Coin Flip/Underdog

8/31 - vs Eldorado - Favorite/Coin Flip/Underdog

Continue Here

Best Case Record

Worst Case Record

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}