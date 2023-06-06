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2023 Best/Worst Case Scenario: Eldorado Eagles

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps New Mexico High School Football 2023 Schedule Review. #nmpreps

ELDORADO EAGLES FOOTBALL

8/18 - at Cibola (Community) - FAVORITE/UNDERDOG/COIN FLIP

8/25 - at Rio Rancho - FAVORITE/UNDERDOG/COIN FLIP

8/31 - at Atrisco Heritage - FAVORITE/UNDERDOG/COIN FLIP

9/8 - vs Piedra Vista - FAVORITE/UNDERDOG/COIN FLIP

9/16 - vs Clovis - FAVORITE/UNDERDOG/COIN FLIP

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