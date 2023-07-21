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2023 Best & Worst Case Scenario for Los Lunas High School

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps schedule breakdown of the 2023 New Mexico high school football season. The team weighs in on the best and worst case scenario for each team.

LOS LUNAS TIGERS FOOTBALL

Over the last five years, the Tigers have averaged 9.4 wins per season, including their playoff games. Their lowest win total during this period was in the 2022 season, where they won only 7 games. Now, the Tigers are entering a rebuilding phase as they face the challenge of competing without their all-state quarterback, Paul Cieremans, for the first time in two seasons. Despite this setback, the Tigers are still expected to perform well...continue here

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