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2023 Best & Worst Case Scenario for Organ Mountain

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps schedule breakdown of the 2023 New Mexico high school football season. The team weighs in on the best and worst case scenario for each team.

KNIGHTS FOOTBALL

8/18 - at Albuquerque - Favorite/Underdog/Coin Flip

8/26 - vs Deming - Favorite/Underdog/Coin Flip

9/1 - at Mayfield - Favorite/Underdog/Coin Flip

9/9 - vs Rio Rancho - Favorite/Underdog/Coin Flip

Best Case Scenario

Worst Case Scenario

Schedule Breakdown

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