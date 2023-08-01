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2023 Best & Worst Case Scenario for Rio Rancho

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps schedule breakdown of the 2023 New Mexico high school football season. The team weighs in on the best and worst case scenario for each team. #nmpreps

8/18 - at La Cueva - Favorite/Coin Flip/Underdog

8/25 - vs Eldorado - Favorite/Coin Flip/Underdog

9/1 - at El Paso-Eastlake TX - Favorite/Coin Flip/Underdog

9/9 - at Organ Mountain -Favorite/Coin Flip/Underdog

9/15 - vs Hobbs - Favorite/Coin Flip/Underdog

Best Case Record

Worst Case Record

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