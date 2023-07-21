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2023 Best/Worst Case Scenario for the Las Cruces Bulldawgs

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps schedule breakdown of the 2023 New Mexico high school football season. The team weighs in on the best and worst case scenario for each team.

LAS CRUCES BULLDAWGS FOOTBALL

8/18 - vs Volcano Vista - Favorite/Coin Flip/Underdog

8/24 - vs El Paso Americas TX - Favorite/Coin Flip/Underdog

9/1 - at El Paso Eastwood TX - Favorite/Coin Flip/Underdog

9/8 - at Cleveland - Favorite/Coin Flip/Underdog

9/15 - at Mayfield - Favorite/Coin Flip/Underdog

Best Case Scenario

Worst Case Scenario

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