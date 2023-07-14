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2023 New Mexico High School Football 4A Preseason Rankings

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

The following is the NMPreps.com 2023 Preseason New Mexico High School football rankings.

Bobcats, Portales, and Lovington top of the class

All 17 teams previewed

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