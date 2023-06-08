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2023 Over/Under: Albuquerque Bulldogs

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps 2023 New Mexico high school football over/under numbers. Today, we take a look at the Albuquerque High Bulldogs on our countdown schedule breakdown features. #nmpreps

2023 Schedule

Aug 18th - vs Organ Mountain

Sept. 1st - vs Sandia

Sept. 7th - at West Mesa

Sept. 16th - at Farmington

Vote Now - Albuquerque Over/Under number set

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