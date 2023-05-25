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2023 Over/Under: Carlsbad Cavemen

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps official 2023 Over/Under numbers. New Mexico high school football official kicks off in August but we have you covered all summer long. #nmpreps

CAVEMEN

Over/Under for 2023

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