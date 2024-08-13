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2024 Cibola Preview: Aiming for a Turnaround with Key Talent Returning
Joshua Grine
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NMPreps
Publisher
The Cibola Cougars are gearing up for a pivotal 2024 season, determined to put their winless 2023 campaign behind them. With key returning talent and a renewed sense of purpose under head coach Chris Howe, the Cougars are poised to break their losing streak and make a statement in the challenging District 1-6A. Will this be the season they turn the tide?
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