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ago football Edit

2024 Cibola Preview: Aiming for a Turnaround with Key Talent Returning

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

The Cibola Cougars are gearing up for a pivotal 2024 season, determined to put their winless 2023 campaign behind them. With key returning talent and a renewed sense of purpose under head coach Chris Howe, the Cougars are poised to break their losing streak and make a statement in the challenging District 1-6A. Will this be the season they turn the tide?

2023 Recap

2024 Season Outlook

2024 Players to Watch

2024 NMPreps Predictions

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