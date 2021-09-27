 NMPreps - 3A/2A: New Mexico High School Football Team Rankings
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3A/2A: New Mexico High School Football Team Rankings

Joshua Grine • NMPreps
Staff
@CoachGrine

New Mexico high school football team rankings for class 3A and 2A football this week. #nmpreps

September 27th - October 3rd.

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