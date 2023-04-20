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5A Football: New Mexico High School Football 2-Year Power Rankings

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

Best of the best. How do the teams fare over a two-year span? New Mexico high school football 5A power rankings for 2021 and 2022. #nmpreps

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