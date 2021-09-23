 NMPreps - 5A Football: New Mexico HS Football Playoff Watch
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5A Football: New Mexico HS Football Playoff Watch

Joshua Grine • NMPreps
Staff
@CoachGrine

NMPreps week 6 New Mexico high school football playoff watch. #nmpreps

1. Goddard

2. Farmington

3. Los Lunas

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