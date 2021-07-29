 NMPreps - 5A Girls Basketball Preseason Rankings: Capital Jaguars
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5A Girls Basketball Preseason Rankings: Capital Jaguars

Joshua Grine • NMPreps
Staff
@CoachGrine

NMPreps.com's early look at the 2021/2022 New Mexico high school basketball season. #nmpreps

Capital Jaguars. The Jaguars girls basketball program had some success last season going 6-6 overall and ended on a three...continue here

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