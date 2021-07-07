 NMPreps - 5A Preseason Ranking: Santa Teresa Desert Warriors
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5A Preseason Ranking: Santa Teresa Desert Warriors

Joshua Grine • NMPreps
Staff
@CoachGrine

NMPreps.com way-too-early 5A preseason 2021 New Mexico high school football rankings. #nmpreps

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