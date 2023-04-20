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6A Football: New Mexico High School Football 2-Year Power Rankings

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

Our look at how the teams in 6A football rank over a two-year span. Where does your team rank?

6A Football

#1 Cleveland Storm - Total 48-points

#2 Continue Here

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