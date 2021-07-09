 NMPreps - 6A Football Preseason Rankings: Hobbs Eagles
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6A Football Preseason Rankings: Hobbs Eagles

Joshua Grine • NMPreps
Staff
@CoachGrine

NMPreps will rank every team in each class and then each weekend during the season. The New Mexico high school football season schedule to start in August but it's always time to start thinking rankings and predicting the season.

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