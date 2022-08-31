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All 59-Games Ranked For Week 3

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

59-Games will take place this weekend in New Mexico high school football. We rank all 1 - 59 of what to watch this weekend. The games will start on Thursday, September 1st. #nmpreps

No. 1

Centennial (No. 1/6A) travels back to the Albuquerque-Metro area to take on the La Cueva Bears (No. 3/6A). This game highlights a week of games in New Mexico high school football.

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