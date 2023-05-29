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Best/Worst Case Scenario: Albuquerque Bulldogs

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps New Mexico high school football schedule breakdown. The NMPreps team weighs in on every schedule and gives the best/worst case scenario for the 2023 season. #nmpreps

ALBUQUERQUE HIGH BULLDOGS FOOTBALL

August 18th - vs Organ Mountain - FAVORITE/COIN/UNDERDOG

September 1st - vs Sandia - FAVORITE/COIN/UNDERDOG

September 7th - at West Mesa - FAVORITE/COIN/UNDERDOG

September 16th - at Farmington - FAVORITE/COIN/UNDERDOG

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Best Case Record

Worst Case Record

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