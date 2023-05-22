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Best/Worst Case Scenario for 2023: Clovis Wildcats

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps first look at each schedule leading up to the 2023 season. We give our best predictions and potential overall records.#nmpreps

CLOVIS WILDCATS 

8/18 - vs Hobbs

8/24 - at Canyon, TX (6pm)

9/1 - vs Randall, TX

9/8 - vs Carlsbad

9/16 - at Eldorado (1pm)

9/22 - at Roswell

9/29 - vs Albuquerque

10/6 - at Santa Fe

10/20 - at Capital

10/27 - vs Los Lunas

Best Case Scenario

Worst Case Scenario

Predicted Record

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