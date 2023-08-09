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Best/Worst Case Scenario for Manzano in 2023

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps schedule breakdown of the 2023 New Mexico high school football season. The team weighs in on the best and worst case scenario for each team. #nmpreps

MANZANO MONARCHS FOOTBALL

8/19 - vs Mayfield - Underdog/Favorite/Coin Flip

8/25 - at Belen - Underdog/Favorite/Coin Flip

9/7 - vs Atrisco Heritage - Underdog/Favorite/Coin Flip

9/15 - at Santa Fe - Underdog/Favorite/Coin Flip

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