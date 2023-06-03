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Best/Worst Case Scenario: Gadsden Panthers

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps 2023 New Mexico high school football schedule breakdown. Today, we continue our schedule reviews with the Gadsden Panthers. #nmpreps

GADSDEN PANTHERS

8/18 - vs Ruidoso

8/25 - at El Paso High, TX

9/1 - Alamogordo

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