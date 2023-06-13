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Best/Worst Case Scenario: La Cueva Bears

Joshua Grine • NMPreps
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@CoachGrine

NMPreps New Mexico high school football schedule breakdown. The NMPreps team weighs in on every schedule and gives the best/worst case scenario for the 2023 season. #nmpreps

September 29th - at Eldorado* - Favorite/Underdog/Coin Flip

October 14th - vs West Mesa*- Favorite/Underdog/Coin Flip

October 20th - vs Sandia* - Favorite/Underdog/Coin Flip

October 27th - at Farmington* - Favorite/Underdog/Coin Flip

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