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Best/Worst Case Scenario: Ruidoso Warriors

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps 2023 New Mexico high school football schedule review. Today, we take a look at the reigning 3A state champion Ruidoso Warriors schedule. #nmpreps

RUIDOSO WARRIORS FOOTBALL

8/17 - at Gadsden - Favorite/Coin Flip/Underdog

8/25 - vs Portales- Favorite/Coin Flip/Underdog

9/17 - vs Chaparral- Favorite/Coin Flip/Underdog

9/8 - vs Robertson - Favorite/Coin Flip/Underdog

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