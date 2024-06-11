Advertisement
News More News
premium-icon
ago football Edit

Best & Worst Case Scenarios: Can Cibola Break the Streak in 2024

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps continues our fan-favorite annual feature as we review all of the schedules in New Mexico high school football with our Best & Worst Case Scenario for the 2024 season. #nmpreps

Can the Cibola Cougars Break the Streak? Exploring Best & Worst Case Scenarios for the 2024 Season!

2024 Schedule

8/23 - vs Albuquerque - Coin Flip/Underdog/Favorite

8/30 - vs Sandia - Coin Flip/Underdog/Favorite

9/6 - vs Eldorado - Coin Flip/Underdog/Favorite

9/13 - at Carlsbad - Coin Flip/Underdog/Favorite

9/19 - vs Clovis - Coin Flip/Underdog/Favorite

10/4 - at Rio Rancho* - Coin Flip/Underdog/Favorite

10/11 - vs Cleveland* - Coin Flip/Underdog/Favorite

10/18 - at Farmington* - Coin Flip/Underdog/Favorite

10/26 - vs Piedra Vista* - Coin Flip/Underdog/Favorite

11/1 - at Volcano Vista* - Coin Flip/Underdog/Favorite

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement