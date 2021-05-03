NMPreps - Boys Basketball: 2021 2A State Tournament Bracket Breakdown

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basketball
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Boys Basketball: 2021 2A State Tournament Bracket Breakdown
Joshua Grine
•
NMPreps
Staff
The Road To The PIT starts today as the first round of the state tournament takes place. The field of 8-teams are all fighting for the blue trophy and we break it down who will win it all.
Top Seed: Rehoboth Christian (12-0 overall)
With four years of Pecos High School running..continue here.
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