 NMPreps - Boys Basketball: 2021 State Tournament 3A First Round Preview
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Boys Basketball: 2021 State Tournament 3A First Round Preview

Joshua Grine • NMPreps
Staff
@CoachGrine

'The Road To The PIT' starts today as the first round of the state tournament takes place. The field of 8-teams are all fighting for the blue trophy and we break it down on who will win it all.

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