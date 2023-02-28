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Boys Basketball: 2A First Round Preview and Predictions

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps guide to the 2023 New Mexico high school basketball state tournament. #nmpreps

No. 1 Pecos Panthers (24-3 overall) vs No. 16 McCurdy Bobcats (15-14 overall)

Preview: Like most 16-1 games, this should be a mismatch. Pecos continues to be a power in 2A basketball. The first meeting between the schools went to Pecos 81-43 back in December. The Panthers have plenty of weapons and it will be a post season behind guards Malik Barrens (2023) and Jodaiah Padilla (2023).

Prediction: Pecos 77, McCurdy 45.

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