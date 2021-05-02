 NMPreps - Boys Basketball: 5A Manzano open and now the first look at some candidates
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{{ timeAgo('2021-05-02 14:08:53 -0500') }} basketball Edit

Boys Basketball: 5A Manzano open and now the first look at some candidates

Joshua Grine • NMPreps
Staff
@CoachGrine

The first head coaching job is open in boys basketball. NMPreps looks at some potential candidates for the job.

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