NMPreps - Boys Basketball: 5A Manzano open and now the first look at some candidates

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basketball
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Boys Basketball: 5A Manzano open and now the first look at some candidates
Joshua Grine
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NMPreps
Staff
The first head coaching job is open in boys basketball. NMPreps looks at some potential candidates for the job.
Continue here.
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