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Class 4A Bracketology: Week 11 NMPreps' Road to the PIT

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

Today, NMPreps publisher Joshua Grine unveils the 16 bids for the New Mexico high school basketball state tournament. We delve into various criteria, including district standings and projected finishes, to provide insights into the selection process.

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Grine's Scoop: The most notable shifts from last week to this week revolve around Valencia, now positioned on the bubble in the "Next Two In" section following their loss to Belen. The Valencia Jaguars have been grappling with significant losses due to injuries, impacting their standings. Similarly, Pojoaque Valley from 2-4A finds themselves on the outside of the bracket this week due to a similar narrative of injuries plaguing their team. Belen has entered the bracket this week, alongside Kirtland Central, marking significant changes in the landscape of the competition.

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