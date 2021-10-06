 NMPreps - Class 6A: Week 8 New Mexico HS Football Playoff Picture
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Class 6A: Week 8 New Mexico HS Football Playoff Picture

Joshua Grine • NMPreps
Staff
@CoachGrine

NMPreps week 8 New Mexico high school football playoff picture. #nmpreps

Projected District Champs (current record)

Cleveland (6-0, 1-0)

La Cueva (6-1, 3-0)

Centennial (5-1, 1-0)

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