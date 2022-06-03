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Coaching News: Clovis Makes Splash of a Hire

Joshua Grine • NMPreps
Staff
@CoachGrine

5A program now open. NMPreps continues to track the off-season coaching news.

Clovis Hire

Clovis Wildcats held interviews on Wednesday eventually hiring Andrew McCraw away from Belen High School. After a late start, McCraw guided the Eagles to a 7-4 record and playoff win. Belen is now open

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