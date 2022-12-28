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Daily Dimes: Newcomers Emerge

Joshua Grine • NMPreps
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@CoachGrine

Girls Basketball. Scores and reactions from Tuesday night in New Mexico high school basketball. #nmpreps

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Mentioned: Penasco, Hope Christian, Los Alamos and Sandia Prep

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