Advertisement
News More News
ago basketball Edit

Daily Dimes; What to Watch on Tuesday Night in New Mexico High School Hoops

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

As the second week of the New Mexico high school basketball season unfolds, exciting matchups are set to captivate fans across the state. Here's a glimpse of the notable clashes scheduled for Tuesday night in Class 5A:

Tuesday Night Showdowns in New Mexico High School Basketball (Class 5A) - Week 2

Advertisement

Atrisco Heritage (2-0) at Sandia (1-2): Two top-10 teams collide as Atrisco Heritage, ranked #6, aims to extend its undefeated streak against #7-ranked Sandia. The Jaguars, boasting wins over West Mesa and Rio Grande, face a Sandia squad looking to bounce back after two tough losses. Prediction: Atrisco Heritage

Continue Here

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement