 NMPreps - Girls Basketball: 2021 1A State Tournament First Round Preview
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Girls Basketball: 2021 1A State Tournament First Round Preview

Joshua Grine • NMPreps
Staff
@CoachGrine

Selection Saturday night is officially in the books, and the 2021 State Tournament is here. This season each bracket will only feature 8-teams and NMPreps will preview each classification to get you prepared for each game.

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