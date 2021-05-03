NMPreps - Girls Basketball: 2021 1A State Tournament First Round Preview

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basketball
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Girls Basketball: 2021 1A State Tournament First Round Preview
Joshua Grine
•
NMPreps
Staff
Selection Saturday night is officially in the books, and the 2021 State Tournament is here. This season each bracket will only feature 8-teams and NMPreps will preview each classification to get you prepared for each game.
1A Picks 1A Favorites
1A Potential Upsets
Certain data provided by STATS, LLC
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