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Girls Basketball: Top Player Performances from the 1st Round

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps list of the top player performances from the first round of the New Mexico high school basketball state tournament. #nmpreps

Benally (Sandia) and Hill (Volcano Vista) shine in the 1st Round

Sydney Benally (Sandia) led the 8-seed Sandia Matadors with 34-points in a win over (9) Albuquerque High.

Taejhuan Hill (Volcano Vista) battled her way to 19 points as the 3-seed Hawks beat 13-seed Eldorado.

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