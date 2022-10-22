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{{ timeAgo('2022-10-22 02:14:25 -0500') }} football Edit

Highlights: Volcano Vista beats Rio Rancho

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps sideline views from the week 10 game between Volcano Vista and Rio Rancho #nmpreps

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