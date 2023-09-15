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Highlights: Volcano Vista vs Sandia

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

2023 New Mexico high school football.

Week 5 - Thursday Night

#nmpreps

Volcano Vista 30, Sandia 14 - Final

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