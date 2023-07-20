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Moore Sports: Embedded With The Enemy

Moore
NMPreps Contributor

NMPreps contributor John Moore with another feature discussing everything athletics. #nmpreps

Embedded with the Enemy

Reading through Twitter, trying not to make dumb comments, I came across an ad for officials in NM. I retired from education a few years back and I had some time. I love sports so I thought I would give it a shot. I was a softball head coach for 8 years and a baseball head coach for 5 years so I naturally signed up to officiate these two sports.

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