 NMPreps - Most Likely to Upset in Week 7
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Most Likely to Upset in Week 7

Joshua Grine • NMPreps
Staff
@CoachGrine

We have several top-10 games this week and we look at the most likely to upset games. #nmpreps

Can Raton upset West Las Vegas?

Eldorado looking to claw the Bears?

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