 NMPreps - Most Likely to Upset in Week One from the New Mexico Top-25 Team Rankings
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Most Likely to Upset in Week One from the New Mexico Top-25 Team Rankings

Joshua Grine • NMPreps
Staff
@CoachGrine

Each week we will pick five games that could feature an upset. Today, we release the five games for week one of the New Mexico high school football season. #nmpreps

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