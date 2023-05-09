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{{ timeAgo('2023-05-09 06:46:24 -0500') }} baseball Edit

New Mexico High Schoo Baseball 5A Quarterfinal Preview and Predictions

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps 2023 New Mexico high school baseball state quarterfinal preview, picks, and predictions. Complete preview of the top players and games to watch on Thursday, May 11th. #nmpreps

Quarterfinal Schedule

#1 Rio Rancho vs #9 Rio Grande, 1PM

Preview | Pick | Players to Watch

#2 La Cueva vs #7 Sandia, 4PM

Preview | Pick | Players to Watch

#3 Carlsbad vs #6 Centennial, 10AM

Preview | Pick | Players to Watch

#4 Volcano Vista vs #12 Piedra Vista, 7PM

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