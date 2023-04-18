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{{ timeAgo('2023-04-18 07:00:51 -0500') }} baseball Edit

New Mexico High School Baseball 4A Playoff Predictions

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps weekly bracket watch for the 2023 New Mexico high school baseball state tournament. #nmpreps

Grants at #1 

Plenty of movement predicted in the next two weeks

Hope Christian Out?

Who gets a top-8 seed?

#1-#16 Seeded

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