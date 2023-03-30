News More News
{{ timeAgo('2023-03-30 07:00:28 -0500') }} baseball Edit

New Mexico High School Baseball Playoff Predictions: 5A & 4A

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps New Mexico high school baseball playoff predictions for March 30th, 2023. #nmpreps

5A BASEBALL

Rio Rancho holds the key to the top-seed in the bracket. Can they maintain it through a difficult District 1-5A schedule? Continue to the bracket here.

4A BASEBALL

St. Pius X sitting at the top of the class. Where do the rest fall in a scramble to find a contender. Continue here.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}