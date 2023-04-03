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New Mexico High School Baseball Rankings: 5A Baseball

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps New Mexico high school baseball team rankings for the week of April 3rd-April 8th. #nmpreps

5A BASEBALL

1. Rio Rancho (15-1-2 overall): 2-0 since last ranking

2. La Cueva (12-4 overall): 2-1 since last ranking

3. Carlsbad (13-3 overall): 0-0 since last ranking

4. Volcano Vista (11-4 overall): 2-0 since last ranking

5. Cleveland (14-3 overall): 2-0 since last ranking

#6 - #15 Continued Here

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