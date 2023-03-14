News More News
{{ timeAgo('2023-03-14 07:46:19 -0500') }} baseball Edit

New Mexico High School Baseball Rankings - Week 4

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps New Mexico high school baseball team rankings for the week of March 13th - 18th. #nmpreps

5A BASEBALL

1. Rio Rancho (7-1-2 overall)

2. La Cueva (5-1 overall)

3. Sandia (5-2 overall)

4. Carlsbad (8-2 overall)

5. Volcano Vista (5-1 overall)

Continue Here #6 - #15

4A Top-15 Rankings

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}