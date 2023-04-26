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{{ timeAgo('2023-04-26 07:04:04 -0500') }} baseball Edit

New Mexico High School Baseball Top Players: Week 10

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps list of the top players from week 10. 2023 New Mexico high school baseball season. #nmpreps

April 24th - 29th

Steve Solo Solorzano with 7 IP 13 Ks, allowed 4 Runs (for Las Cruces)

Miguel Rivera - 6 RBI, 1 HR, 2 H, 1 R for NMMI vs East Mountain

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