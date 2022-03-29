 NMPreps - New Mexico High School Baseball Week 7 Team Rankings
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New Mexico High School Baseball Week 7 Team Rankings

Joshua Grine • NMPreps
Staff
@CoachGrine

NMPreps weekly team rankings for New Mexico high school baseball. #nmpreps

5A BASEBALL

POWER-12
RANK TEAM RECORD LAST WEEK

#1

Rio Rancho Rams

16-1 overall

3-0 last week.

#2

La Cueva Bears

10-1 overall

2-0 last week.

#3

Hobbs Eagles

11-2 overall

2-0 last week

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