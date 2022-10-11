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New Mexico High School Basketball 5A Preseason Rankings

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps 2022/2023 New Mexico high school basketball preseason team rankings. #nmpreps

CLOVIS WILDCATS

2021/2022 Season: 6-22 overall, 2-4 district

Preview: The Wildcats are coming off a 6-win season and will feature a new head coach in Josh Mattox, a former Valencia High School head coach. The Wildcats...continue

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