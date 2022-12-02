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{{ timeAgo('2022-12-02 06:43:36 -0600') }} basketball Edit

New Mexico High School Basketball: Daily Rankings No. 1-No. 56

Joshua Grine • NMPreps
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@CoachGrine

NMPreps Joshua Grine's daily rankings in big school (5A and 4A) New Mexico high school basketball. #nmpreps

Movement in the Top-5

Atrisco Heritage falls to Sandia, 56-51, on Thursday night.

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